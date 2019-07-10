В Австрии еще не решили, будут ли они экстрадировать в США олигарха Фирташа, владеющего николаевским портом

Министр юстиции Австрии еще не решил, будут ли экстрадировать Дмитрия Фирташа в США.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Министерство конституции, реформ, дерегуляции и юстиции Австрии.

«Мы можем вам сообщить, что министр еще не решил, [экстрадировать ли Фирташа в США]. Конечного срока для принятия решения нет и, к сожалению, мы не можем назвать вам конкретный промежуток времени», - ответили в министерстве на запрос.

Верховный суд Австрии принял решение об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США 25 июня. Окончательное решение должен был принять и.о. министра юстиции Австрии Клеменс Яблонер. Медиа сообщали, что министр должен подписать или не подписать документ в течение нескольких дней после решения суда. Поэтому ожидалось, что в случае положительного решения министра Дмитрий Фирташ может прибыть в Соединенные Штаты уже в начале июля.

Ранее Клеменс Яблонер сообщал, что проведет консультации с австрийским МИД и после этого примет решение о судьбе Фирташа. Однако сейчас неизвестно, сколько времени может длиться рассмотрение этого вопроса.

Напомним, в 2014 году Фирташа по требованию Соединенных Штатов задержали в Австрии. Олигарха обвиняют в сговоре с целью подкупа чиновников в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях. Суд в Чикаго утверждает, что Фирташ планировал сотрудничать с американским производителем авиалайнеров «Boeing».

Если украинского олигарха экстрадируют в США, там ему грозит более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Защита Дмитрия Фирташа отрицает все предъявленные ему обвинения. Напомним, что Фирташ является владельцем николаевского порта «Ника-Тера».