В Одессе охранник ночного клуба одним ударом убил нетрезвого посетителя

Около 3:00 двое одесситов решили зайти в клуб «Гранат», но в результате конфликта с охраной один из гостей был убит охранником.

Об этом сообщает « Думская », ссылаясь на источники в прокуратуре.

В Одессе в ночь на понедельник, 8 июля, конфликт двоих мужчин с охраной ночного клуба «Гранат» закончился дракой со смертельным исходом.

«Охранники на входе не пустили пытавшихся зайти в заведение двоих мужчин, объяснив это тем, что гости были нетрезвы. Гости начали возмущаться, однако охрана клуба «Гранат» из агентства «Самсон» решила прибегнуть к силе, несмотря на то, что желавшие войти парни не распускали руки и лишь возмущались», — рассказал источник издания.

В распоряжении следствия есть видеозапись инцидента: охранник ударил одного из гостей сзади, а его друг попытался утихомирить разъяренную охрану, но сам получил удар локтем в лицо.

Пострадавший — 37-летний Артем Б., после удара упал и потерял сознание. Охранники облили его водой, но он не приходил в чувство. Вызвали скорую, врачи отвезли пострадавшего в больницу. Не приходя в сознание, вечером 8 июля мужчина скончался.

Охранника 24-летнего Владимира Б., который нанес удар, задержали и поместили в ИВС. Изначально было открыто уголовное производство по части 1 статьи 121, («Умышленное телесное повреждение»), однако сейчас производство будет переквалифицировано на часть 2 статьи 121 («Умышленное телесное повреждение, приведшее к смерти») Уголовного кодекса Украины.

Издание отмечает, что сотрудники фирмы «Самсон» в прошлом году охраняли скандального криптовалютчика Романа Купера, которого представители патриотической общественности обвиняли в сепаратизме и создании финансовой пирамиды.

Конфликт вылился в противостояние на Фонтане – патриоты во главе с лидером РГБ Марком Гордиенко штурмовали офис криптовалютчика. Ответную акцию сторонники Купера спустя два дня провели возле офиса РГБ на Жуковского.

Соучредителем агентства «Самсон» является бывший сотрудник «Беркута» Андрей Бабенко. В июне прошлого года на Андрея Бабенко было совершено покушение. Случившееся связывают с переделом рынка игровых автоматов, а также конфликтом между Бабенко и «вором в законе» Миндией Горадзе.