Прокурор Новоодесского района вернул бизнесмену «Toyota», которую отобрал в 2013 году – от Дунаса требуют его уволить

Начальник Новоодесского отдела Вознесенской местной прокуратуры Олег Наливайченко все же вернул местному бизнесмену Роману Стефанчишену автомобиль «Toyota Camry» после почти семи лет незаконного пользования. Теперь Стефанчишен с соратниками требует, чтобы прокурор области Тарас Дунас уволил этого своего подчиненного, и он понес наказание.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Федор Левченко.

«И вот, состоялась передача автомобиля законному владельцу. По словам Романа Стефанчишена, автомобиль будет продан и все средства он передаст на нужды одного из детских учреждений Новоодесского района. Прокурор Николаевской области Тарас Дунас – пришло время увольнять прокурора Наливайченко», – написал Левченко.

Кроме того, адвокат бизнесмена и он лично сообщили, что готовят в суд иск о взыскании с прокурора Наливайченко ущерба в связи с незаконным пользованием на протяжении семи лет чужим автомобилем.

Кроме того, в Facebook Роман Стефанчишен ранее написал, что будет требовать уголовной ответственности для прокурора.

«Ну и для полного завершения, чтобы этот обделенный на ум «человек» не стыдил честь Прокуратуры Украины как государственного института, буду стараться, чтобы ГБР и ГПУ дали оценку его действиям в рамках уголовно-процессуального законодательства и последний понес заслуженное наказание» – написал Стефанчишен.

Напомним, Федор Левченко сообщал, что прокурор еще в 2013 году мошенническим путем завладел «Toyota» директора предприятия «Фанчи-Инвест» Романа Стефанчишена и начал на нем ездить. Позже он его даже включил в свою декларацию. Относительно прокурора трижды открывались уголовные дела, а он в ответ якобы начинал угрожать предпринимателю.

Также напомним, как еще в 2017 году Стефанчишен назвал возможных виновных в поджоге его дома и попросил защиты у тогдашнего Президента Порошенко. В частности он просил разобраться с незаконной деятельностью прокурора Наливайченко.

В августе 2017 года люди провели пикет под зданием облпрокуратуры в поддержку новоодесского предпринимателя. На следующий день руководитель «Фанчи-Инвест» написал заявление с требованием задержать его автомобиль «Toyota Camry», поскольку так посоветовал ему сделать областной прокурор Тарас Дунас.