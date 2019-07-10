В Николаеве неизвестные повредили борды с агитацией кандидата в нардепы Пасечного

В Николаеве неизвестные испортили борды с агитационными материалами кандидата в нардепы от «Слуги Народа» Александра Пасечного. Инцидент произошел на пересечении улиц Курортной и Генерала Карпенка.

Об этом сообщил Александр Пасечный на своей странице Facebook.

Сам Пасечный уверен, что к повреждению бордов причастны его политические оппоненты по 127-му избирательному округу.

«Добровольно вряд ли бы кто-то тратил время и деньги, покупал краску и под покровом ночи занимался бы подобным.» - заявил кандидат в нардепы.

Он призвал своих соперников на выборах «играть честно и по правилам», а также добавил, что такие действия недопустимы в отношении любого кандидата, вне зависимости от его партийной принадлежности.

Напомним про случай, в четверг, 4 июля в Николаеве напали на волонтеров партии «Слуга народа», раздающих газеты.

А в Первомайске местного жителя наказали штрафом в 8,5 тысяч гривен за нападение на волонтера и снос агитационной палатки перед выборами Президента Украины.

Ранее также сообщалось, что в Николаеве 19 марта в результате нападения молодчиков в масках на палатки кандидата в президенты Украины Александра Вилкула пострадала женщина.

Кроме того, в Николаеве ночью 3 июля 18-летний парень забросал оранжевой краской рекламный щит, на котором был агитационный плакат одного из кандидатов в нардепы.