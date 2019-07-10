Задержанного на взятке в $10 тысяч замглавы Укргосархива заподозрили еще в недекларировании нескольких миллионов гривен

Руководитель САП Назар Холодницкий 9 июля сообщил о подозрении в получении взятки заместителю председателя Государственной архивной службы Украины. Кроме того его подозревают еще в совершении одного уголовного преступления – внесении в декларацию недостоверных данных.

Об этом сообщается на Facebook-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как известно, НАБУ и СБУ 9 июля задержали заместителя председателя Государственной архивной службы за получение 9,8 тысячи долларов США взятки. Чиновник в обмен на взятку пообещал содействие в трудоустройстве в Фонд государственного имущества Украины.

В САП уточнили, что чиновника задерживали при передаче второй части взятки в размере 4,8 тысяч долларов. За это ему вручили подозрение по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды»).

Кроме того, в рамках расследования другого уголовного производства, заместителю председателя Укргосархива инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, то есть декларирование недостоверной информации.

«Чиновник в 2016 году не задекларировал доход от продажи квартиры в г. Киеве за 1,240 миллион гривен, а также расход за покупку другой квартиры в сумме 1,1 миллион гривен. Кроме того, чиновник не отразил сделка дарения квартиры на сумму 3,3 миллиона гривен, расположенной в центре столицы», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование, в рамках которого проверяется причастность других лиц, в том числе лиц руководящего состава Укргосархива, к совершению этого преступления, продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что детективы НАБУ якобы задержали главу Фонда Госимущества.