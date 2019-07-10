В Чернигове офицер за деньги разрешил провести турнир по пейнтболу на режимном объекте

В Чернигове военнослужащий за «вознаграждение» разрешил доступ гражданским на территорию охраняемого военного объекта – аэродрома «Певцы».

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Ответственный за организацию охраны бывшего военного аэродрома за 3 тысячи гривен взятки организовал представителям частного предприятия беспрепятственный пропуск на режимный объект для проведения соревнований по пейнтболу. Еще 500 долларов он получил за содействие в получении участка на аэродроме в длительную аренду. Офицера задержали 9 июля во время получения взятки.

Напомним, что в Николаеве сотрудник военкомата по сделке отделался штрафом в ₴10 тысяч за взятку в $1,5 тысячи от призывника.