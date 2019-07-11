В Николаеве девушку оштрафовали на ₴850 за то, что она электрошокером выбивала вымышленный долг у знакомой псевдопроститутки

В Николаеве девушку по сделке с прокуратурой оштрафовали на 850 гривен за то, что она с электрошокером выбивала вымышленный долг в пять тысяч гривен у знакомой, с которой проделали аферу с выманиваем денег у клиентов проституток.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда в Николаева.

Установлено, что в 2017 году обвиняемая (на тот момент несовершеннолетняя) и потерпевшая сговорились инсценировать предоставление мужчинам интимных услуг. Обвиняемая должна была договариваться о встречах с клиентами, а пострадавшая приходить к ним в гостиницу и при возможности как быстрее получить деньги за «услугу» и сбежать из номера. Полученные деньги они договорились делить поровну.

В декабре потерпевшая встретилась в гостинице с одним из мужчин. Когда они поднялись в номер, то клиент дал ей три тысячи гривен и ушел в душ – девушка в это момент сбежала.

Через время обвиняемая обратилась к знакомой снова повторить аферу, но та отказалась. После этого обвиняемая начала ей звонить и вымогать пять тысяч гривен, поскольку пострадавшая, по ее мнению, не выполнила оговоренные с ней обязательства.

В мае 2018 года обвиняемая встретилась с пострадавшей и выразила требование отдать ей пять тысяч гривен. После отказа давать деньги обвиняемая взяла электрошокер и ударила разрядом пострадавшую сначала в живот, а потом в голову возле правого уха. После нападения она забрала телефон пострадавшей, пообещав вернуть после выплаты «долга».

В ходе досудебного расследования прокурор и обвиняемая подписали соглашение о признании виновности в совершении преступления по части 1 статьи 189 («Вымогательство») Уголовного кодекса Украины. Также стороны оговорили меру наказания в виде штрафа.

В итоге суд утвердил соглашение и наказал обвиняемую штрафом в размере 850 гривен.

Напомним, как в Николаеве школьница дала в долг знакомой пять тысяч гривен, а заемщица избила девочку, чтобы не отдавать деньги.