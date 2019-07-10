Найденные в Варваровке человеческие останки могут принадлежать пропавшему в мае николаевскому хирургу

Сергей Фартушняк В полиции предполагают, что останки, найденные в Варваровке, могут принадлежать пропавшему без вести николаевцу.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 9 июля нашли останки человеческого скелета в балке на территории бывшего комбината строительных материалов.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили одежду и личные вещи потерпевшего, которые предварительно могут свидетельствовать о том, что фрагменты скелета принадлежат вести пропавшему николаевцу, который 6 мая ушел из дома и не вернулся.

Сейчас ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время будет проведена процедура опознания обнаруженных вещей.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Отметим, что ранее сообщалось, что 6 мая ушел из дома и исчез николаевец Сергей Фартушняк. Он был детским хирургом, работал в семейной амбулатории №5 ЦПМСП №1 на проспекте Богоявленском, 6. На форумах о нем отзываются как о хорошем враче.

В ГУ Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» и не опровергли, и не подтвердили информацию, что останки принадлежат именно Фартушняку.