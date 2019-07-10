Полицейские разыскали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки на Николаевщине – он скрывался у родственников

Полицейские разыскали мужчину, который причастен к совершению насильственных действий в отношении несовершеннолетней жительницы Веселиновского района.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в Николаевской области возле железно-дорожного вокзала 24-летний мужчина затянул в кусты и изнасиловал 15-летнюю девочку. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника, однако тот скрылся.

24-летний злоумышленник скрывался у родственников, где его нашли правоохранители и пригласили в отделение для проведения следственных действий.

Известно, что местный житель нанес потерпевшей телесных повреждений, в связи с чем ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 125 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Эксперты отобрали у мужчины биологические образцы и направили на исследование. Продолжается расследование. После получения результатов соответствующих экспертиз будут приниматься дальнейшие процессуальные действия, а также будет решаться вопрос о конечной квалификации события.