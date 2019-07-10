Полиция задержала водителя, совершившего смертельное ДТП в Вознесенске – мужчина во время аварии был пьян

Полицейские задержали водителя автомобиля, который насмерть сбил женщину в Вознесенске.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 9 июля в Вознесенске водитель автомобиля «Ford Focus» сбил пожилую женщину на велосипеде. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

Следователи Следственного управления задержали 29-летнего водителя в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. В ближайшее время ему будет избираться мера пресечения.

Установлено, что по заключению медицинского освидетельствования, водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Продолжается расследование уголовного производства.