В Донецкой области расстреляли кортеж нового губернатора – погиб сержант из николаевской бригады

В зоне ООС в среду, 10 июля, расстреляли кортеж новоназначенного главы Донецкой области Павла Павла Кириленко.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Донецкой ВГГА.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в Донецкой военно-гражданской госадминистрации сообщил, что было два выстрела ПТУР - один попал в «КрАЗ», а второй пролетел мимо.

В штабе ООС сообщили, что около 15:00 в районе южной окраины Гранитное враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль «КрАЗ» ВСУ. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести, его госпитализировали.

По информации «Преступности.НЕТ», оба являются военнослужащими 406-й отдельной артбригады, которая дислоцируется в Николаеве. Погибший был в звании сержанта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел автомобиля ВСУ в селе Гранитное – это попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате.

Автомобиль председателя Донецкой ОГА, стоявшей неподалеку, не пострадал, передает пресс-служба Главы государства.

«Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям – неизменная», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства поручил начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

Владимир Зеленский также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

Также рресс-служба Донецкой облгосадминистрации сообщала, что Криленко сегодня был с рабочим визитом в Красногоровке и Марьинке.

Стоит отметить, что нового губернатора сопровождал полковник полиции в отставке из Николаева Вадим Филашкин, который ранее был назначен заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации. Он в результате обстрела не пострадал. На фото он весь в черном.