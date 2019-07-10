Погиб от удара головой об асфальт: Охрана одесского клуба «Гранат» прокомментировала конфликт, в результате которого умер мужчина

В охранном агентстве «Самсон-Груп», сотрудники которого охраняли клуб «Гранат» в Одессе, где произошел конфликт со смертельным исходом, прокомментировали инцидент, заявив, что мужчина погиб от удара головой об асфальт.

Об этом сообщили в пресс-службе охранного агентства.

Ранее сообщалось, что В Одессе в ночь на понедельник, 8 июля, конфликт двоих мужчин с охраной ночного клуба «Гранат» закончился дракой со смертельным исходом.

В агентстве рассказали, что основанием для конфликта стало неадекватное поведение спутника погибшего Блохина А. – Плукчи Д. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хамил посетителям, нарушал общественный порядок. Когда охранники попытались его вывести из клуба, он стал угрожать и спровоцировал драку. В агентстве утверждают, что перед потасовкой охранники несколько раз просили Плукчи Д. и Блохина А. добровольно покинуть заведение, но те отказывались и продолжали кричать.

Один из охранников лично знал Плукчу Д., который, по его словам, был неоднократно судим по статьям 186 и 187 Уголовного Кодекса Украины («Грабеж» и «Разбой» - ПН), поэтому, понимая последствия конфликта, принял решение о задержании мужчин и последующей передачи в полицию. Когда Плукчи был задержан охранниками, в процессе попытки задержания Блохина один из охранников ударил его локтем в лицо, из-за чего тот упал, ударившись головой об асфальт.

«В результате травмы, полученной от падения и удара об асфальт, Блохин А. в последствии скончался. Учитывая, что указанное действие отдельного сотрудника охраны было применено с нарушением установленного алгоритма задержания, он безусловно понесет соответствующее наказание», - пишут в пресс-службе охранного агентства.

Кроме того, в агентстве сообщают, что охранник, нанесший удар, полностью сотрудничает с правоохранительными органами, ему предъявлено обвинение по части 1 статье 121 Уголовного кодекса Украины «Причинение тяжких телесных повреждений», которую позже переквалифицировали в часть 2 статьи 121 «Умышленное телесное повреждение, приведшее к смерти». Задержанный не отрицает своего участия в конфликте.

В охранной фирмой добавляют, что приносят соболезнования родным и близким погибшего, охранник понесет наказание, а фирма компенсирует ущерб.

Отметим, что в последствии полиция установила, что Плукчи, который и спровоцировал этот трагический конфликт в кафе «Гранат», находился в розыске за совершение преступления предусмотренного статьей 187 Уголовного Кодекса Украины (разбой), в результате чего был задержан и передан подразделению полиции которое осуществляло его розыск.