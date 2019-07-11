На Черниговщине ранее судимый мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

В Черниговской области ранее судимый мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Вечером девушка возвращалась домой от подруги, когда к ней подошел мужчина и под угрозой предмета похожего на нож, начал приставать и склонять к интимной связи. Девушка пыталась убежать, но он догнал ее, удовлетворил свои потребности и после этого отпустил.

Об изнасиловании девочка матери сказала не сразу из-за опасений. Утром всё же рассказала и мама сразу обратилась в полицию. Личность мужчины установили - это ранее судимый 26-летний житель соседнего поселка.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине 24-летний мужчина затянул в кусты и изнасиловал несовершеннолетнюю. Полицейские разыскали подозреваемого в изнасиловании – он скрывался у родственников.