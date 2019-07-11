Николаевский генерал Марченко обвинил ГБР в фальсификации аудио разговоров чиновников Минобороны о некачественных бронежилетах

Дмитрий Марченко Начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что аудиозапись разговоров чиновников Минобороны, которые якобы закупали для армии некачественные бронежилеты по завышенной цене, является сфабрикованным, а монтаж ГБР аудиозаписи направлен на дискредитацию Минобороны.

Об этом он заявил во время брифинга, передает «Укринформ».

Как известно, Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются; комплектов военной формы, которая не соответствует техническим требованиям; палаток, которые не могут быть использованы по назначению. Также не соответствует техническим требованиям другая продукция, закупленная для ВСУ (спальные мешки, рюкзаки, чехлы на шлемы). По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца Дмитрия Марченко - начальника Главного управления развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ.

Позже ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.

– Я подчеркиваю, что цинично сфабриковано эту аудиозапись для того, чтобы сформировать общественное мнение. Мне известны все переговоры, и я хочу подчеркнуть, что в данном аудио, которое выставлено, речь идет сначала о партии бронежилетов, а затем туда добавляют информацию, которая не касается этой партии. Туда добавляют информацию, которую мы имели при разработке технических условий по новому бронежилету, где мы его проверяли, – заявил Марченко, пояснив, что речь идет об эпизоде разговора, в котором обсуждаются некачественные боковые фрагменты экспериментальных образцов жилетов, которые якобы не закупались для армии.

Монтаж аудиозаписи по мнению чиновника Минобороны направлен на дискредитацию работы оборонного ведомства и связан с выборами. Марченко также выразил удивление, почему правоохранительные органы не выложили всю запись разговора.

– Почему ГБР не выложила все аудио, от начала до конца, для меня очень большой вопрос, – заявил начальник управления.

Слова руководителя управления поддержал и адвокат по делу Владимир Охрименко, который отметил:

– Все это четко скомпилировано для формирования общественного мнения, чтобы создать впечатление, что были поставлены некачественные бронежилеты. Это не так. Мы просим ГБР обнародовать все разговоры без фрагментов фраз, чтобы все убедились в том, что речь шла совсем о других обстоятельствах.

Отвечая на вопрос журналистов относительно экспертизы, проведенной ГБР, представитель Минобороны сообщил, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями ГБР - из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, которым боеприпасом и тому подобное.

Выход из скандальной ситуации в министерстве видят в проведении открытой независимой экспертизы.

– Я настаивал на этом и настаиваю сейчас: когда будет официальная экспертиза, я бы попросил разбить ее на три партии. Произвести выемку трех партий бронежилетов по пять штук и отправить в три независимые лаборатории, которые имеют аккредитацию. Потому что если это будет в ГБР при закрытых дверях, и будут фрагменты, то я понимаю, что они меня обвинят ... Я не знаю для чего это делается, но это делается только по политическим мотивам, – заявил Марченко.

Адвокат Охрименко также сообщил, что жалобы на ГБР уже поданы в Печерский райсуд по месту нахождения органа досудебного расследования - теруправления ГБР.

– Рассмотрение жалоб еще не назначено, мы ожидаем распределения и назначения судебного заседания, – сообщил адвокат, выразив удивление, почему разрешение на обыск в управлении Минобороны был получен в Бориспольском районном суде.

Напомним, как тесть экс-чиновника Минобороны во время закупки некачественной формы приобрел семь квартир и им занялись детективы НАБУ.