В Ужгороде обстреляли автомобиль начальника УЗЭ – накануне он заявил о раскрытии схемы хищения бюджета

Андрей Иванкив В Ужгороде в четверг, 11 июля, неизвестный обстрелял автомобиль руководителя Управления защиты экономики в Закарпатской области Андрея Иванкива. Пострадал пассажир.

Об этом сообщает Перший, ссылаясь на собственные источники.

Утром на улице Загорской случился инцидент в котором пострадал пассажир автомобиля, которым предварительно руководил начальник УЗЭ Андрей Иванков. Злоумышленник совершил несколько выстрелов. Пока причины стрельбы неизвестны.

Издание отмечает, что накануне - 10 июля Иванков сообщил, что оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области, детективы Следственного управления полиции Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств при реконструкции таможенного поста «Ужгород» и непосредственно лиц, причастных к преступлению.

Преступную схему организовал бывший руководитель Закарпатской таможни ГФС Украины (сейчас занимает должность заместителя начальника таможни ГФС в Херсонской области, АРК и Севастополе) и руководитель коммерческой структуры вместе со своим отцом.

Следствием установлено, что на счета общества безосновательно было перечислено 30% от общей стоимости реконструкции как предоплата за работы. Общая стоимость выполнения работ по указанному объекту составляет 47 миллионов гривен. Общество в качестве предоплаты получило на свои счета более 12,7 миллиона гривен, в то время исполнителем работ были грубо нарушены календарный график выполнения работ и даже не была начата подготовка к их начала. Подозреваемый, зная, что на таможенном терминале выполнены только демонтажные работы, подписал и заверил печатью акты выполненных работ.

Бывший глава Закарпатской таможни лично оказывал указание о пересчете средств предприятию, которое даже не начало реконструкцию таможенного поста «Ужгород». После поступления средств руководитель общества вместе со своим отцом, через фирмы с признаками фиктивности, конвертировали их в наличные.

По словам Андрея Иванкива, во время досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении уже бывшему начальнику Закарпатской таможни, также работавший в должности заместителя председателя Закарпатской ОГА.

10 июля, экс-начальнику Закарпатской таможни ГФС было вручено извещение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), части 2 статьи 28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией»), части 1 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в 2017 году на Днепропетровщине из гранатомета обстреляли автомобиль с полицейскими, в результате чего один из правоохранителей пострадал.