В Николаеве патрульный спецназ задержал 30-летнего мужчину с несколькими пакетиками наркотиков

Ночью в четверг, 11 июля, в Николаеве сотрудники группы тактико-оперативного реагирования патрульной полиции задержали мужчину с наркотическими средствами.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Вызов в отношении лица, которое подозрительно ведет себя, поступил патрульным ТОРа около 1:30. Прибыв на место, инспекторы увидели похожего по предоставленным приметам мужчину, который заметив служебное авто, начал убегать. Менее чем за минуту неизвестного задержали. При проведении поверхностной проверки у 30-летнего гражданина были обнаружены несколько свертков и зип-пакетов с веществами, внешне похожими на наркотические, а также, вероятно, устройство для употребления наркотических веществ.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу, сотрудникам которой передали задержанного для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что ранее полиция искала у николаевца незаконное оружие, а нашла еще и наркотики.