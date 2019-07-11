В Николаеве родители возмутились, что люди нардепа Козыря вытесняют ДЮСШ с теннисных кортов ради собственного заработка

В Николаеве родители воспитанников областной детско-юношеской спортшколы возмутились, что частные лица, связанные с нардепом Борисом Козырем, зарабатывают при использовании теннисных кортов спортбазы «Спартак» и организовали давление на тренера юных теннисистов.

Соответствующие видеообращение родители учеников спортшколы разместили в соцсетях.

– Это теннисные корты областной детско-юношеской спортивной школы. Наши дети занимаются здесь уже не первый год. Их тренер Коровайко Евгений Владимирович, которого вчера незаконно уволили и таким образом сорвали учебный процесс наших детей. В связи с чем увольнение? Объясню доступнее. Эти корты незаконно занимаются и пытаются коммерциализировать некоторые люди, связанные с таким нардепом Козырем. Эти корты занимаются каждый день, за них берется плата 60 гривен в час. Корты с утра до вечера занимаются, кроме времени, в которое занимаются наши дети. Мы боремся с этим незаконным положением дел, в том числе и наш тренер Коровайко Евгений Владимирович, и из-за этого на него идет травля и его незаконно увольняют, – сказала Оксана Валешинская

Родители просят обратить на эту ситуацию внимание о незаконном использовании кортов частными лицами ради собственного заработка.

– Все это при полном содействии местной областной власти, которая ничего не делает. Мы уже три года боремся с этим. Единственным результатом стало, что люди, которые этим борются и занимают в школе детьми и пытаются развить детский теннис, их теперь просто пытаются уволить и поставить нового тренера и закончить процесс обучения наших детей в этой школе, – добавила она.

Напомним, в июне 2017 года возмущенные родители и ряд общественных активистов обратились в Николаевскую облгосадминистрацию с требованием создать комиссию для проверки деятельности директора детско-юношеской спортивной школы «Спартак» Владимира Титаренко.

В свою очередь депутаты Николаевского городского совета назвали конфликт между общественниками и руководством детско-юношеской спортивной школы «Спартак» сведением личных счётов и отказались в нём участвовать.

Отметим, ранее жительница Николаева заявила, что жена директора ФОКа довела до истерики и оскорбила ее мать и дочь.