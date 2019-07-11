Запорожский кандидат от «Оппозиционной платформы» убивает животных на «коммерческих сафари» и фотографируется с ними

В Запорожье кандидат в народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа «За життя» Владимир Кальцев охотится на животных, убивает и фотографируется с трупами.

Соответствующие фото опубликованы на сайте «Trophy hunting South Africa», которые предлагают поохотиться за «тропическими видами животных, на которых можно охотиться в Южной Африке».

На сайте размещены множество фотографий с убитыми животными. На коммерческих сафари предлагают охоту на жирафов, львов, антилоп, оленей, шакалов, слонов, леопардов, крокодилов и многих других животных. Исходя из прайс-листа, цена за подобное развлечение варьируется от 450 до 1850 долларов – это зависит, от места, где клиент хочет охотиться – Южная Африка, Зимбабве или Намибия. При этом цена за убийство одного животного не входит в основной прайс и может достигать 21 тысячи долларов, к примеру, за слона. Помимо этого, клиентам предлагают «штат» из профессиональных охотников.

Судя по фотографиям, Владимир Кальцев охотился и убивал львов, слонов, антилоп разных видов и страусов. На фото он позирует, улыбаясь и зачастую поднимая голову убитого животного.

Владимир Кальцев является депутатом Запорожского городского совета и входит в список кандидатов в народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа «За життя» под номером 24.

Судя по декларации, кандидат в нардепы вместе с семьей владеет несколькими домами в Крыму и Запорожской области, квартирой в Запорожье и шестью участками в области. Кроме того, он задекларировал несколько пар часов марок Brefuet, Girard Perregaux и Bovet, ювелирные украшения, две иномарки, 75% акций от ООО «Торговый дом «Александр» и ряда фирм, патенты, роялти и денежные активы.

Напомним, 7 марта в селе Луги Раховского района Закарпатской области браконьеры застрелили несколько детенышей благородного оленя.

Ранее сообщалось, что в охотничьих угодьях Бугского лесхоза Львовской области в четверг, 31 января, егерь нашел жестоко убитую беременную лосиху.