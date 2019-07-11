В Киеве задержали турка, подозреваемого в убийстве профессора на своей родине

В Киеве задержали 47-летнего гражданина Турции, который подозревается в убийстве и участии в преступной организации. На родине ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции.

Иностранцу правоохранительные органы Турции инкриминируют убийство профессора одного из университетов. Согласно решению суда города Анкара был выдан ордер на арест мужчины. В начале июля его объявили в международный розыск.

Оперативники уголовного розыска установили место пребывания разыскиваемого. Задержали злоумышленника на территории Голосеевского района Киева. Сейчас решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца.

Как известно, в 2018 году в центре Николаева похитили оппозиционного турецкого журналиста и учредителя николаевского благотворительного фонда Юсуфа Инана. Турецкие власти обвиняют его в распространении через соцсети информации, которая якобы наносит вред государству. Жена Инана - Екатерина - рассказала, что ее мужа задержали сотрудники управления СБУ в Киевской области с соответствующим решением суда на территории Николаева. Судья Заводского райсуда вынес решение о депортации Инана, поскольку его вид на жительство якобы аннулировали, однако ему самому об этом не сообщили.