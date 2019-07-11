На Николаевщине мужчина ранил ножом знакомую и связал ее скотчем – после этого он пошел допивать их алкоголь и позвал друзей

В Арбузинке мужчина ранил ножом свою знакомую, а потом связал ее, чтобы она не ушла жаловаться на его нападение.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главноо управления Нацполиции в Николаевской области.

В полицию поступило сообщение от медиков о том, что к ним с ножевыми ранениями живота, плеча и бедра за помощью обратилась 56-летняя местная жительница. По словам пострадавшей, ранения она получила по месту своего проживания от ранее судимого за имущественные преступления 32-летнего односельчанина.

Выяснилось, что злоумышленник пришел домой к пострадавшей, где они вместе распивали спиртные напитки. В дальнейшем между ними возник словесный конфликт, в разгар которого мужчина схватил со стола кухонный нож и вызвал домовладелице вышеуказанные ранения.

Чтобы женщина никому не рассказала о случившемся, преступник затащил ее в одну из комнат, связал руки и ноги, заклеил скотчем рот и ушел. В таком состоянии женщина находилась длительное время, в течение которого злоумышленник продолжал распивать в ее же доме алкоголь, приглашая к рюмке еще и своих товарищей.

Женщине удалось самостоятельно освободиться и убежать в суды просить за помощью только тогда, когда гость ушел.

С места происшествия эксперт изъял вещественные доказательства, среди которых нож и скотч, которым была связана пострадала.

Действия мужчины квалифицируются по признакам части 2 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение») и по части 2 статьи 146 УК Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»).

По согласованию с местной прокуратурой следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступлений. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас следствие продолжается. За содеянное в соответствии с максимальной санкции инкриминируемых статей мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, как на Николаевщине вооруженные разбойники связали скотчем пожилую пару и отобрали их деньги.