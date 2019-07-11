На Николаевщине полиция со спецназом задержали подозреваемого в убийстве фермера и его жены

На Николаевщине задержали 44-летнего подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства «Шевченко» Владимира Новицкого и его жены.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, что убийство произошло 15 мая в селе Висунск Березнеговатского района. Погибшему фермеру был 71 год, его жене – 64 года, на их телах нашли многочисленные травмы. Предполагается, что убийство совершили из корыстных побуждений, так как семья фермера считалась зажиточной. В доме были выбиты двери и исчезли некоторые вещи супругов: мобильный телефон, ювелирные изделия и документы.

Задержание подозреваемого провели 11 июля – его провели уголовный розыск со спецназом «КОРД» при процессуальном руководстве прокуратуры области. Подозреваемого доставили в суд, где ему избирают меру пресечения. Задержанный отказывается что-либо говорить и давать какие-либо показания.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что задержанным является бывший сотрудник фермерского хозяйства. Ранее он работал бухгалтером у погибшего фермера и в 2013 году был уволен за махинации с деньгами. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Над раскрытием этого особо тяжкого преступления работали следователи Следственного управления, оперативники Управления уголовного розыска и местные правоохранители Березнеговатского отделения полиции.