Шесть лет в СИЗО: В Николаеве суд дал возможность выйти под залог в ₴300 тысяч обвиняемому в жестоком убийстве работников игорного заведения

В Николаеве суд назначил залог в 300 тысяч гривен Эдгару Геворгяну, обвиняемому в жестоком убийстве двух работников игорного заведения в 2013 году.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения Центрального районного суда Николаева.

Как известно, в ночь с 24 на 25 марта 2013 года в Николаеве на проспекте Героев Украины (ранее проспект Героев Сталинграда), в зале игровых автоматов были обнаружены тела женщины и мужчины с ножевыми ранениями. Позже по подозрению в убийстве милиция задержала гражданина Армении, а также выяснилось, что убитая женщина была беременной.

Согласно материалам следствия, обвиняемый совершил нападение в нелегальном зале игровых автоматов после проигрыша в этом заведении крупной суммы денег. Когда ему открыл дверь охранник, то обвиняемый нанес ему девять ударов ножом. Далее он напал на администратора, которой причинил шесть ножевых ранений. Обе жертвы умерли. После нападения обвиняемый забрал деньги и скрылся с места преступления.

Прокурор просила суд продлить срок содержания обвиняемого под стражей на 60 суток. В обоснование она отметила, что Геворгян обвиняется в совершении двух особо тяжких преступлений, что, по мнению прокурора, представляет общественный интерес, который в этом случае превалирует над принципом уважения свободы личности. Также прокурор заявила, что только содержание под стражей может обеспечить надлежащее процессуальное поведение обвиняемого.

Адвокат в свою очередь настаивал на избрании относительно его клиента менее строгой меры пресечения, в частности в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением всех возможных ограничений. Он также заявил, что обоснованность подозрения – минимальная и отсутствуют убедительные доказательства по делу.

Еще адвокат отметил, что обвиняемый содержится под стражей шесть лет и за этот период гособвинение так и не смогло доказать вину его клиента.

Обвиняемый поддержал своего адвоката. Кроме того он заявил, что хочет не намерен избегать рассмотрения этого уголовного производства, поскольку стремится доказать свою невиновность. Еще он желает получить компенсацию за неправомерное его содержания в СИЗО более чем шесть лет в связи с преступлением, к которому он не причастен.

В итоге суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей, но при этом определил для обвиняемого сумму залога, после внесения которой он может выйти из следственного изолятора – 300 тысяч гривен.

Напомним, что в Николаеве уже шестой год продолжается суд над обвиняемыми в тройном убийстве в Галициново, а одного из обвиняемых отпустили под залог.