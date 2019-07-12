Иранская флотилия пыталась захватить британский танкер, но её отогнал военный корабль

Пять иранских кораблей пытались захватить танкер Британии «British Heritage» в Ормузском проливе.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «CNN».

Отмечается, что представители Ирана приказали нефтяному танкеру изменить курс и остановиться в иранских территориальных водах. В дело вмешался корабль ВМС Великобритании «Montrose», который сопровождал танкер.

По данным СМИ, в знак предупреждения он навел свои палубные установки на иранские корабли и заставил их отступить. Один из чиновников назвал инцидент «проявлением агрессии и попыткой помешать свободному проходу через пролив».

Напомним, 4 июля военнослужащие Великобритании задержали нефтяной танкер в Гибралтаре, подозреваемый в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. В Иране заявили, что британские морские пехотинцы незаконно захватили иранский нефтяной танкер.

Ранее сообщалось, что США опубликовали доказательства причастности Ирана к подрыву двух танкеров в Оманском заливе.