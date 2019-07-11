Бывшего начальника Волынской таможни объявили в розыск – он подозревается во взяточничестве

Подозреваемый в получении взяток бывший начальник Волынской таможни ГФС не явился по вызову следствия, его местонахождение неизвестно, и его объявили в розыск.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

На данный момент завершено досудебное расследование в отношении экс-начальника Волынской таможни, а также двух его подчиненных инспекторов таможни, которые получали взятки от людей за беспрепятственный проезд через государственную границу Украины. Задокументирован факт нанесения государственному бюджету ущерба на сумму свыше 300 тысяч гривен вследствие злоупотреблений бывшего начальника Волынской таможни и инспекторов таможенного поста.

«В 2017 году через Волынскую таможню из Польши на территорию Украины ввезли спецтехнику. Однако с целью уклонения от уплаты в государственный бюджет таможенных платежей должностные лица таможни вывоз товара провели только на бумаге, в действительности же техника осталась на территории Украины».

«Кроме того, начальник Волынской таможни подозревается в незаконном приобретении и использовании специального технического средства для получения конфиденциальной информации, которое изъяли при проведении следственных действий. Он подозревается в наблюдении за своим подчиненным – начальником одного из таможенных постов Волынской таможни и членами его семьи. Указанную информацию он получал и хранил с целью скомпрометировать подчиненного в будущем», - сообщили в прокуратуре.

Экс-начальника таможни обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – от получения взятки до незаконного сбора информации.

Напомним, что ранее в управлении ГФС в Волынской области провели обыски, налоговиков подозревают в теневых схемах. 10 июля начальника ГФС в Волынской области уволили.