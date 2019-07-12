В Николаеве проводят набор в спецназ – роту полиции особого назначения

В Николаеве полиция объявила набор сотрудников в роту полиции особого назначения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Если у тебя высокая мотивация и ты ориентирован на качественные изменения в государстве, хочешь помогать людям, умеешь аргументировано высказывать свое мнение, способен быстро принимать решения и действовать в экстремальных ситуациях, то не сомневайся – присоединяйся к нам».

«Мы, в свою очередь, предлагаем заработную плату от 10 тысяч гривен (после успешного прохождения первичной профессиональной подготовки), социальное обеспечение в соответствии с действующим законодательством, льготный лизинг на жилье, компенсацию аренды за наем жилья, профессиональную подготовку по международным стандартам, возможность получения образования в высших учебных заведениях со специальными условиями обучения и перспективу карьерного роста», - сообщили в полиции.

Требования к кандидатам: гражданство Украины; возраст от 18 лет; свободное владение украинским языком; полное общее среднее образование; высокий уровень физической подготовки; знание Конституции Украины, Законов Украины «О Национальной полиции», «О предотвращении коррупции», Кодекса Украины об административных правонарушениях; отсутствие офицерского воинского или специального звания.

Желаемые качества и навыки: дисциплинированность, организованность, ответственность, коммуникабельность, вежливость, сдержанность; служба в ВСУ; достижения в спорте, особенно в боевых видах единоборств; опыт работы с ПК (офисные программы, интернет) на уровне уверенного пользователя.

Регистрация на участие в конкурсе проводится на сайте nabir.np.gov.ua и продлится с 15 июля по 14 августа. Также по организации отбора на службу в полицию можно обратиться по адресу: улица Спасская, 41, кабинет 316 или по телефонам (050) 318-23-32, (050) 318-35-35.