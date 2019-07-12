СБУ вручила подозрение бывшему директору «Укрхимтрансаммиака» за растрату ₴8,5 миллионов

СБУ сообщила бывшему заместителю директора государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак» о подозрении в растрате 8,5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2013 году руководство госпредприятия провело тендер на поставку по завышенной стоимости оборудования для аммиакопровода в российской компании, которое не соответствует техническим требованиям и не может быть установлено на аммиакопроводе.

По оценкам экспертов, из-за этой сделки государственному бюджету нанесли ущерб на восемь с половиной миллионов гривен.

СБУ продолжает реализацию комплекса мероприятий по выявлению и локализации фактов нарушения стабильного функционирования государственных предприятий и объектов критической инфраструктуры.

Напомним, как ГПУ в марте 2017 года сообщила о подозрении бывшему директору ГП «Укрхимтрансаммиак» Виктору Бондику. Его подозревали в нанесении убытка государству на 2,3 миллиона долларов США.

Кроме того, Бондик прославился тем, что в 2015 году отгородил свой особняк в Буче от соседнего дома 13-метровым забором.

В июне 207 года сотрудники СБУ сообщили, что топ-менеджмент ГП «Укрхимтрансаммиак», который был назначен во времена беглого экс-президента Виктора Януковича, в течение 2012-2016 годов присвоил более 130 миллионов гривен.

В январе 2019 года стало известно, что ГПУ закрыла уголовное производство в отношении экс-гендиректора госпредприятия «Укрхимтрансаммиак» Виктора Бондика по подозрению в хищении государственных средств.