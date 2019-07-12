В Николаеве полиция задержала рецидивиста, который с электрошокером отобрал технику у женщины

В Николаеве полиция задержала ранее судимого мужчину за разбойное нападение на жительницу Ингульского района города в ее же доме.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 8 июля Ингульский отдел полиции обратилась 58-летняя женщина с сообщением о том, что около 00:30 неизвестный мужчина проник в ее квартиру по улице Казарского. Угрожая физической расправой и применением электрошокера, злоумышленник связал ее и отобрал два мобильных телефона, планшет и 400 гривен.

12 июля оперативники Управления уголовного розыска и Ингульского отдела полиции разыскали злоумышленника и задержали его.

Нападавшим оказался 46-летний житель Витовского района, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли вещи потерпевшей: планшет и телевизор, а также электрошокер.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения.

Напомним, что ранее на Николаевщине неизвестные напали на дом фермера – сильно избили главу семейства, забрали деньги и ювелирные изделия.