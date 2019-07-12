Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве фермера и его жены на Николаевщине

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве главы фермерского хозяйства «Шевченко» Владимира Новицкого и его жены.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Напомним, что убийство произошло 15 мая в селе Висунск Березнеговатского района. Погибшему фермеру был 71 год, его жене – 64 года, на их телах нашли многочисленные травмы. Предполагается, что убийство совершили из корыстных побуждений, так как семья фермера считалась зажиточной. В доме были выбиты двери и исчезли некоторые вещи супругов: мобильный телефон, ювелирные изделия и документы. А 11 июля его задержали.

В день задержания, 11 июля, суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам пунктов 1, 6 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений») и части 4 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества.