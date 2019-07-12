Береговая охрана США эффектно захватила подводную лодку с кокаином на $569 миллионов – абордаж сняли на видео

Береговая охрана США взяла на абордаж подводную лодку контрабандистов, которая перевозила крупную партию кокаина.

Об этом сообщается на странице береговой охраны в Facebook.

На записи видео зафиксировано, как сотрудники Береговой охраны преследуют судно, наполовину погруженное в воду, и требуют остановиться. Когда катер пограничников приближается к лодке, то на ее корпус запрыгивают несколько сотрудников береговой охраны и заставляют контрабандистов открыть люк.

В подводной лодке выявили более 7 тонн кокаина, который оценили приблизительно в 569 миллионов долларов США.

Видео работы береговой охраны также понравилось Президенту США Дональду Трампу, который оценил его в своем Twitter.

Do you believe this kind of bravery? Amazing drug seizure. WATCH! https://t.co/M1KKBFic4A — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2019 г.

Напомним, как украинская полиция изъяла 400 килограммов кокаина стоимостью 60 миллионов долларов.