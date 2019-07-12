Луценко вызвали на допрос в НАБУ из-за злоупотребления властью по делу майдановца Бубенчика

Юрий Луценко Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос Генпрокурора Юрия Луценко из-за возможного злоупотребления властью при смене группы прокуроров во время расследования уголовного производства относительно майдановца Ивана Бубенчика.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

«Генеральный прокурор Юрий Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с курирующим заместителем Генпрокурора А.Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования», – сообщила Сарган.

Луценко пока вызывают на допрос 15 июля в качестве свидетеля в рамках производства по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц»).

По словам Сарган, это уголовное производство НАБУ открыло по заявлению адвоката Александра Горошовского, который представляет потерпевшую сторону и известный защитой в суде Виктора Януковича.

Как известно, Ивана Бубенчика задержали 3 апреля 2018 года на границе при попытке выехать в Польшу и привезли в Киев для избрания меры пресечения. Прокуратура ходатайствовала об аресте.

Иван Бубенчик стал известным, когда признался в расстреле сотрудников «Беркута» во время Евромайдана. После тех событий Бубенчик пошел в АТО, служил в батальоне «Днепр-1», позже стал командиром батальона «Запад-2». Все четыре года, которые предшествовали задержанию, он проходил по делу расстрелов на Майдане как свидетель.

Изначально действия Бубенчика квалифицировали как умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. Позже Луценко раскритиковал данную Департаментом спецраследований квалификацию ГПУ и передал производство непосредственно в ГПУ, где с Бубенчика сняли подозрение в убийстве. Позже начальник Департаментом спецраследований ГПУ Сергей Горбатюк, комментируя дело Бубенчика, заявил, что Луценко систематически вмешивался в работу его подчиненных.