В Кривом Роге перед приездом Президента сообщили о минировании ряда объектов и дома его родителей

В Кривом Роге 12 июля накануне визита Президента Украины неизвестный сообщил о минировании ряда объектов социальной сферы и дома родителей Владимира Зеленского.

Об этом сообщает «Первый Городской».

Как известно, Зеленский ранее посетил с рабочим визитом Днепр и оттуда направился в Кривой Рог.

Издание отмечает, что сообщение о минировании поступило на адрес СБУ в Киеве примерно в 14:00. Речь шла о том, что взрывчатка находится в больницах, роддомах, детских садах, гипермаркетах, центральном вокзале города и в доме родителей Владимира Зеленского.

Некоторые объекты уже успели проверить специалисты, взрывчатку не нашли. Сейчас отрабатывают оставшиеся здания.

Напомним, что в МВД начали проверять на фейковость звонки о минировании.