Американского певца задержали по подозрению в изготовлении детской порнографии

Федеральные агенты США задержали 52-летнего певца Ар Келли (настоящее имя – Роберт Сильвестр Келли) в Чикаго.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The New York Times».

Артиста задержали по обвинительному заключению из 13 пунктов, в том числе его подозревают в изготовлении детской порнографии, совращении несовершеннолетнего и препятствовании правосудию.

В феврале певец сам сдался полиции после того, как его обвинили в сексуальном насилии в отношении четырех девушек, трем из которых на момент совершения преступлений было от 13 до 17 лет. Ар Келли своей вины не признал, его отпустили под залог.

В 2008 году музыкант уже проходил по делу об изготовлении детской порнографии, но суд его оправдал. Ар Келли обвинили в том, что он записал, как занимался сексом с малолетней. Тогда присяжные его оправдали. Родственники женщин, которые обвиняют Ар Келли в насилии, рассказывали, что певец относился к ним с жестокостью и контролировал их поведение – будто в секте.

Напомним, что в США задержали миллиардера, которого подозревают в торговле людьми.