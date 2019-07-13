Николаевца арестовали на месяц за убийство собаки – его раздражал лай и он выбросил животное с балкона

В Николаеве мужчину по сделке с прокуратурой приговорили к месячному аресту за жесткое обращение с животным, которое повлекло его смерть.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Ленинского районного суда Николаева.

Вечером 16 января 2018 года обвиняемый скинул собаку по кличке «Нюська» из балкона третьего этажа. Причиной такого поступка стало желание прекратить лай животного. Из-за полученных травм собака умерла.

Через время прокурор и обвиняемый заключили сделку о признании виновности в совершении преступления по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»). При этом стороны согласовали и меру наказания за преступление – арест сроком на один месяц.

В итоге суд утвердил это соглашение, признав вину обвиняемого Сергея Веремчука и назначив оговоренное наказание.

Напомним, как во Львове трое парней выбросили с 9-го этажа бездомного кота и снимали это на видео. Полиция завела на них дело.

Также напомним, как на Николаевщине осудили к условному сроку мужчин за желание съесть собаку – они били ее молотком по голове и сдирали живьем шкуру.