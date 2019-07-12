«Перед преступлением сделал селфи»: На Николаевщине вор «обчистил» дом адвоката и при попытке сбежать растерял украденное

В пятницу, 12 июля, оперативники задержали ранее судимого мужчину, который ограбил дом адвоката в одном из поселков Новоодесского района

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

11 июля утром злоумышленник в отсутствие хозяев проник в их дом через окно и завладел мобильным телефоном, столовыми приборами и другими вещами. Но перед тем, как совершить преступление мужчина сделал селфи напротив дома пострадавших.

Уже когда вор собирался идти с награбленным, на пороге его встретил сын домовладельца. В полиции также уточнили, что хозяином дома является адвокат. По словам заявителя, злоумышленник, маскируясь, закрыл лицо своей футболкой и, убегая, потерял по дороге часть похищенных вещей.

На следующий день в одном из поселков Николаевского района грабителя разыскали оперативные сотрудники Новоодесского отдела полиции.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины и, по согласованию с Новоодесским отделом местной прокуратуры, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 186 Уголовного Кодекса («Грабеж, соединенный с проникновением в жилище»), что наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

У ранее судимого за имущественные преступления 35-летнего мужчины полицейские изъяли имущество потерпевших. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

Напомним, как в Харькове грабитель расплакался, когда узнал, что в украденном тяжеленном сейфе было только 410 гривен.