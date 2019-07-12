Полиция нашла у николаевца 160 кустов конопли – он говорит, что все вырастил для себя

Фото - иллюстрация В Николаеве 11 июля полицейские провели обыск в домовладении 46-летнего мужчины и обнаружили на его приусадебном участке более 160 растений конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В самом доме сотрудники полиции нашли уже готовый к употреблению каннабис. По словам хозяина, наркорастения он выращивал исключительно для себя. Наркотики изъяли и направили на экспертизу. В отношении мужчины начали уголовное производство о незаконном выращивании конопли и незаконном хранении каннабиса.

«После проведения соответствующих исследований будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности», - отметили в полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульный спецназ задержал 30-летнего мужчину с несколькими пакетиками наркотиков.