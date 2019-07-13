В Швеции вынесли первый приговор по закону об обязательном согласии на секс – мужчина отправится в тюрьму на 8 месяцев

Верховный суд Швеции впервые вынес приговор о нарушении закона, устанавливающего обязательное получение согласия на секс.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на «Associated Press».

Суд отменил решение низшей инстанции и приговорил мужчину к 8 месяцам тюремного заключения за сексуальную связь с девушкой, с которой он познакомился в социальных сетях. Отмечается, что женщина вела себя «пассивно и не давала четкого согласия на участие в сексуальных действиях».

В решении суда отмечается, что этот приговор является «проверкой» закона, вступившего в силу чуть более года назад. Согласно нему сексуальные действия, которым не предшествовало устное соглашение партнера или любое другое явное одобрение, могут считаться изнасилованием.

Напомним, что ранее в Николаеве суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым в сутенерстве.