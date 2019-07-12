«Можете уволить этих людей», - Офис Президента передал главе «Укравтодора» список «смотрящих» за ремонтом дорог

Офис Президента Украины передал главе «Укравтодора» Славомиру Новаку список фамилий людей, которые влияют на то, кто выигрывает тендеры и осваивает средства на ремонте дорог.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленскому доложили о состоянии дорог в регионе. Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук отметил, что есть информация, что каждая область имеет людей, которые влияют на то, кто выигрывает тендеры и осваивает средства.

- Мы вам даем эти фамилии, и можете уволить этих людей. Уволить и направить (информацию) в правоохранительные органы, - подчеркнул Президент, обращаясь к Новаку.

Также Зеленский спросил у Славомира Новака, кто отвечает за реконструкцию объездной дороги в Днепре и в какие сроки будут выполнены все работы. Глава государства добавил, что по предоставленной ему информации, в последние годы увеличивалось финансирование «Укравтодора» на содержание аппарата. В то же время на дороги средств не хватало.

- Очень много лет не решается этот вопрос – речь идет об окружной и о дороге на Кривой Рог (родной город Зеленского – ПН). Давайте завершим эти два объекта, договоримся, что на Кривой Рог и на Никополь сделаем. Надо найти деньги на эти дороги, - сказал Владимир Зеленский.

По словам Новака, нужно два года на завершение работ на этих дорогах, учитывая способности строительных компаний и финансирование.

Напомним, что АМКУ оштрафовал на 15,6 миллионов фирмы «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» за сговор на торгах по ремонту дорог в Николаеве, владельца компаний задержала СБУ.