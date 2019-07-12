Сумчанин за 50 тысяч гривен «заказал» своего отца – киллером стала его 19-летняя знакомая

В Сумах полиция задержала подозреваемых в покушении на предпринимателя и его 15-летнюю дочь. Исполнителем оказался 28-летний сын бизнесмена, а исполнительницей – его 19-летняя знакомая.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Покушение произошло в Cумах 10 июля. В помещении одного из зданий по улице Терезова стреляли в местного предпринимателя и его дочь. Пострадавших госпитализировали с ранениями.

«Женщину-стрелка задержали. Ею оказалась жительница одного из сел района. Она призналась, что действовала по заказу. Заказчик – сын пострадавшего, который является совладельцем бизнеса отца. Он передал девушке пистолет, а за выполненную «работу» пообещал 50 тысяч гривен. Девушка готовилась к преступлению. Выезжала за город, тренировалась стрелять. В день преступления, чтобы не быть узнанной, надела на себя темную одежду, очки и кепку», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее СБУ имитировала похищение фермера, чтобы выйти на заказчика преступления.