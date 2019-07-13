Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета – полиция квалифицировала дело как террористический акт

В ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская, 21Г здание, в котором находится «112 канал», расстреляли из гранатомета.

Об этом сообщает сам телеканал.

По предварительной информации, около 03:40 двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. В стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, а также взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных. Прибыв на месте, правоохранители нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направили для проведения экспертизы.

Детали инцидента устанавливаются. Однако по данным на 09:00 стрелявших пока не нашли, несмотря на введенный план «Сирена». Также сотрудники полиции квалифицировали этот обстрел как терористический акт и им грозит от семи до двенадцати лет согласно части 2 статьи 258 («Терористический акт») УК Украины.

Отметим, что накануне сотрудники телеканала «112 Украина» обратились с заявлением. В этом обращении они просили правоохранительные органы защитить их от «произвола национал-радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала», а также заставляют сотрудников «отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам.

Напомним, как 4 сентября в офис «Национальных информационных систем», которые создают новости для телеканала «Интер», было совершено нападение. В результате, в офисе начался крупный пожар, есть пострадавшие.

6 сентября протестующие заявили, что достигли соглашения с руководством телеканала: в течение 5 ближайших дней телеканал изменит свою редакционную политику и освободит заместителя директора по развитию компании «Национальные информационные системы» (НИС) Игоря Шувалова.

В тот же день телеканал «Интер» заявил, что ни о чем не договаривался с протестующими и не вел с ними никаких переговоров.

В частности, в поджоге редакции «Интера» журналисты телеканала подозревают главу МВД Арсена Авакова, главу антинаркотического департамента МВД Украины Илью Киву и несколько криминальных авторитетов.