В Белой Церкви у полицейских угнали патрульный автомобиль – его смогли найти спустя 10 минут

Фото - иллюстрация В Белой Церкви у патрульных 14 июля угнали автомобиль. Пока один злоумышленник отвлекал их внимание, второй сел в машину и уехал.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Белой Церкви.

Около 7 часов утра патрульные вместе с сотрудником Белоцерковского отдела полиции прибыли по вызову «Кража» в дом по бульвару Александрийскому. При обследовании прилегающей территории полицейские никого не обнаружили, поэтому вернулись к служебному авто, чтобы отправиться на другой вызов.

Когда полицейские сели в салон, к ним подошел неизвестный мужчина, который начал себя неадекватно и вызывающе вести, мешал служебному авто тронуться с места, держал водительскую дверь и фиксировал все на камеру мобильного телефона.

«Гражданин на замечание не реагировал, оказал злостное неповиновение требованиям правоохранителей. Полицейские приняли решение задержать его и доставить в отделение полиции. Пока внимание патрульных было сосредоточено на нарушителе, другой человек незаметно подошел к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении», - сообщили в полиции.

Через 10 минут служебный автомобиль нашли без повреждений, никакие вещи или документы из него не исчезли. Личность преступника установили, угонщик задержан. Инициировано служебное расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестные угнали элитный кроссовер «Lexus».