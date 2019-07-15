Николаевская полиция разыскивает мать младенца, труп которого нашли в урне на автовокзале

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти новорожденного ребенка, тело которого нашли на автовокзале в Николаеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в Николаеве 14 июля в урне на платформе междугороднего автовокзала нашли пакет, в котором находился труп младенца.

Для установления причины смерти тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам пункта 2 части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство малолетнего ребенка» и проводится расследование.

«Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой помочь в розыске роженицы. Полезную для следствия информацию сообщайте в Ингульский отдел полиции по адресу: ул. 12-я Продольная, сорок второй или звоните 102», – сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве в канализации обнаружили эмбрион пятимесячного ребенка.