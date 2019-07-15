Жительницу Николаева заподозрили в склонении к употреблению наркотиков – в ее наркопритоне нашли 5,5 грамм каннабиса

В Николаеве прокуратура и следователи полиции вручили подозрение местной жительнице за склонение к употреблению наркотиков и организацию притона.

Об этом сообщили в Николаевской местной прокуратуре №2.

«В ходе обыска по месту ее жительства обнаружено и изъято наркотическое средство, оборот которого запрещен – каннабис, массой в высушенном состоянии - 5,5 грамм, который подозреваемая незаконно приобрела и хранила для собственного употребления. Женщина также предоставила свой дом трем местным жителям для незаконного употребления наркотиков. Активно пропагандируя свою пагубную привычку к наркозависимости, последняя также склонила к употреблению каннабиса своего знакомого», – говорится в сообщении.

Действия 30-летней женщины квалифицировали по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»), части 1 статьи 317 («Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и части 1 статьи 315 («Склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.

Напомним, как полиция похвасталась, что изъяла у жителя Николаевщины ростки конопли в вазонах.