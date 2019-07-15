В Ровно неизвестный бросил гранату во двор предпринимателя

В Ровно неизвестный бросил гранату «РГД-5» во двор частного дома. Позже оказалось, что это дом предпринимателя.

Об этом сообщает Нацполиция Ровенской области.

15 июля, примерно в 2:40 в полицию пришло сообщение 60-летнего жителя Ровно о том, что на территории его хозяйства произошел взрыв.

По результатам осмотра, прибывшие на место происшествия работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что неизвестный, будучи около ворот владения, бросил гранату «РГД-5». Её обломки отправили на экспертизу.

Вследствие взрыва был поврежден фасад дома, ворота гаража, и автомобиль «Audi Q7», который был припаркован во дворе.

На момент инцидента в доме был предприниматель и его жена. Никто из них не пострадал.

Напомним, на Ровенщине от взрыва погибли двое детей – они пришли в гости к дедушке, который ранее привлекался за хранение боеприпасов. А в Вышгороде, Киевской области, в ночь на 19 июня неизвестные бросили гранату во двор дома начальника внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины Игоря Шкурата.