В Киеве мужчина завёл в подсобку мальчика, который раздавал листовки, под предлогом оплаты за работу и совращал его

В Киеве задержали мужчину, который совершал развратные действия по отношению к 11-летнему мальчику, который раздавал листовки.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Киева.

Так, прокуратура №2 сообщила о подозрении 28-летнему мужчине, который в одном из развлекательных торговых центров столицы совершил развратные действия в отношении мальчика.

Злоумышленник, под предлогом оплаты услуг малолетнего ребенка по раздаче листовок, заманил его в подсобное помещение, где совершил в отношении ребенка развратные действия, удовлетворяя при этом свои половые страсти.

В пятницу, 12 июля, после того, как мальчик рассказал родителям о случившемся, работники полиции разыскали и задержали злоумышленника. По результатам следствия, мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 156 («Развращение несовершеннолетних») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. В содеянном молодой человек сознался.

В субботу, 13 июля, по ходатайству Киевской местной прокуратуры №2 Дарницким райсуд Киева применил к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без определения залога.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который с помощью проституток вербовал детей для съемки порно и оказания сексуальных услуг.