Департамент ЖКХ Николаева объявили четвертый тендер на проект капремонта Варваровского моста – сумму увеличили до ₴19,8 миллионов

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 12 июля объявил четвертый тендер на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского (Варваровского) моста.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок Prozorro.

Ориентировочная стоимость работ - 19 миллионов 800 тысяч гривен. Аукцион начнет 30 июля. Источник финансирования: местный бюджет с возможным привлеченных дополнительных средств государственного бюджета или из других источников финансирования. Работы необходимо выполнить к 31 марта 2020 году.

Стоит отметить, что стоимость работ снова подорожала, на этот раз на 500 тысяч гривен.