Прокуратура расследует закупку Минобороны турецких радиостанций, которые не прошли испытаний и не помещаются в танк

Печерский районный суд Киева дал разрешение военной прокуратуре Центрального региона на получение от СНБО протоколов и решений по формированию потребности средств радиосвязи иностранного производства, проведению их испытаний, стоимости и формированию цены закупки радиостанций.

Об этом сообщает проект «Марлин», ссылаясь на судебные материалы.

В частности, речь идет о закупке радиостанций турецкого производства «Aselsan», которую в 2017 году предпочли украинские чиновники вместо израильского производителя «Elbit Systems».

В прошлом году издание «Новое время» опубликовало статью, в которой говорилось, что согласно журналистскому расследованию, чиновники Минобороны организовали закупку турецких радиостанций на сумму 100 млн долларов, хотя эти станции не прошли испытания и не помещаются в танках Т-64В, для которых были приобретены.

В распоряжении «Марлина» есть материалы уголовного производства, в которых речь идет о четырех контрактах, заключенных на протяжении 2017-2018 годов между государственными предприятиями «Спецтехноэкспорт» и МОУ на поставку турецкого оборудования. Все соглашения конфиденциальны.

Кроме того, в указанных материалах говорится о заинтересованности военной прокуратуры внешнеэкономическому контракту, который был подписан в октябре 2017 между «Спецтехноэкспортом» и компанией «Aselsan» в присутствии пятого президента Петра Порошенко и его турецкого коллеги Раджеп Тайипа Эрдогана.

Напомним, Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются; комплектов военной формы, которая не соответствует техническим требованиям; палаток, которые не могут быть использованы по назначению. Также не соответствует техническим требованиям другая продукция, закупленная для ВСУ (спальные мешки, рюкзаки, чехлы на шлемы). По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца Дмитрия Марченко - начальника Главного управления развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ.

Позже ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.

Отметим, тесть экс-чиновника Минобороны во время закупки некачественной формы приобрел семь квартир и им занялись детективы НАБУ.