На Николаевщине парня приговорили к трем годам тюрьмы за смертельное ДТП – он был без прав, но под каннабисом и алкоголем

В Вознесенске 20-летнего водителя приговорили к трем годам лишения свободы за автоаварию, в которой погиб его пассажир.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Вознесеского горрайоного суда Николаевской области.

Как известно, 5 апреля в селе Раково Вознесенского района 20-летний житель села Новогригорьевка в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Volkswagen Golf» и выехал на полосу встречного движения. «Volkswagen» врезался в грузовик, в результате ДТП погиб пассажир автомобиля. Позже водителя арестовали и отправили в СИЗО на время следствия.

Установлено, что у водителя нет водительского удостоверения, а кроме алкогольного опьянения он был еще под воздействием наркотиков. При этом сам «Volkswagen Golf», в котором ехал обвиняемый и двое пассажиров, имел неисправности тормозной системы.

При въезде в поселок водитель должен был уменьшить скорость до 50 километров в час, но экспертиза показала, что легковушка двигалась примерно 70-80 километров в час. Водителя «Volkswagen Golf» ослепили фары встречного грузовика «DAF» и он резко вывернул руль вправо на обочину и начал тормозить – в результате маневра он потерял управление и въехал в левую сторону грузовика. Сидящий возле обвиняемого пассажир скончался на месте ДТП из-за многочисленных телесных повреждений.

В суде обвиняемый признал свою вину и установленные следствием обстоятельства. Также он признался, что в тот вечер с друзьями пил пиво и курил каннабис.

В итоге суд признал обвиняемого Руслана Черноморченко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года без лишения права управления транспортным средством.

Напомним, как на Николаевщиен водитель легкового «Renault» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Вследствие ДТП пассажир «Renault» умер на месте происшествия, а водитель грузовика получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Результате теста на «драгере» тогда показал 2,02 промилле алкоголя в организме водителя «Renault». В то же время в материалах суда указано, что кроме алкогольного опьянения водитель, уроженец Баку, был еще и под влиянием наркотиков в момент езды. При этом также установлено, что он двигался с превышением скорости – более 100 километров в час.