В Киеве сторонники Порошенко, в числе которых действующие нардепы, ворвались в здание ГБР – в ведомстве заявляют о политическом давлении

В Киеве сторонники экс-президента Петра Порошенко ворвались в здание ГБР и требовали прекратить расследования уголовных дел против него.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Захвату помещения ГБР для воздействия на досудебное расследование в уголовном производстве, где фигурирует экс-президент Украины, должна быть предоставлена ​​оценка», - говорится в сообщении.

«Сегодня в ГБР состоялась акция политической силы, отдельные участники которой вышли за пределы правового поля: - ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом; - заблокировали въезд и выезд транспорта с ГБР; - сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усиления ГБР; - требовали от директора правоохранительного органа «срочных результатов расследования», или вообще его отмены», - сообщают в пресслужбе.

Также в ГБР назвали данную акцию попыткой политического давления на правоохранительные органы.

«Среди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. Это - вмешательство в деятельность правоохранительных органов. По производству, участником которых является экс-президент Украины», - отмечают в ведомстве.

Напомним, Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются; комплектов военной формы, которая не соответствует техническим требованиям; палаток, которые не могут быть использованы по назначению. Также не соответствует техническим требованиям другая продукция, закупленная для ВСУ (спальные мешки, рюкзаки, чехлы на шлемы). По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца Дмитрия Марченко - начальника Главного управления развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ.

Позже ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.

Отметим, тесть экс-чиновника Минобороны во время закупки некачественной формы приобрел семь квартир и им занялись детективы НАБУ.