В Николаеве убийцам двух братьев, тела которых нашли по частям в Николаеве, уменьшат тюремный срок по «закону Савченко»

Фото со следственных мероприятий после обнаруженных останков человека в декабре 2014 г. Суд после повторного рассмотрения уголовного производства вынес обвинительный приговор трем обвиняемым в жестоком убийстве двух братьев ради жилья в Николаеве - двум из них по «закону Савченко» засчитали срок содержания в СИЗО как день за два.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Заводского районного суда Николаевской области.

Как известно, в декабре 2014 года в Николаеве в мусорном баке нашли расчлененные части мужского тела. Спустя небольшой промежуток времени нашли части тела еще одного убитого человека. Тогда за преступление задержали двух мужчин, 58 и 41 лет, и женщину 35 лет.

В милиции после задержания сообщали, что убийство совершили ради завладения домом. Задержанная женщина является невесткой убитого хозяина дома на улице Чигрина в районе стадиона «Юность». Она и стала инициатором убийства своего свекра и принимала непосредственное участие в его расчленении.

Согласно материалам обвинения, обвиняемая вместе с еще одним мужчиной переехали жить в дом потерпевшего приблизительно в конце 2013 года. Потерпевший был отцом ее бывшего гражданского мужа.

У женщины часто были ссоры с пострадавшим из-за употребления спиртного. Через время она предложила своему сожителю убить экс-свекра и завладеть его жильем. Последний согласился пойти на преступление.

24 апреля 2014 года пара пошла в комнату к потерпевшему, который спал в состоянии алкогольного опьянения. Женщину ухватила жертву за ноги, а мужчина дважды ударил жертву кувалдой по голове. Потом они перенесли труп в подвал и положили в деревянный ящик.

На следующий день, вооружившись ножовкой по металлу и ножом, пара расчленила жертву. Большую часть тела раскидали в мусорные баки, а голову закопали возле дома по улице Чкалова.

Далее пара нашла знакомого, который несколько был похож на убитого, и они предложили ему сыграть роль убитого, чтобы продать жилье жертвы. После этого обвиняемые обратились в риелторскую фирму с намерениями продать дом.

12 декабря 2014 года обвиняемой утром позвонил брат убитого и спросил за своего родственника. Та сказала, что он пьяный и не может подойти к телефону. Но мужчина все равно начал настаивать на встрече с братом. Женщина рассказала о звонке сообщникам, и они распределили роли, как убьют еще одного человека.

На следующий день, когда на оговоренную встречу пришел брат убитого, женщина по плану ударила родственника разрядом электрошокера, но мужчина выбыл с ее рук устройство и начал сопротивляться. В этот момент на него напал псевдобрат, повалил мужчину на пол и несколько раз ударил кирпичом в голову. Потом ему на помощь бросился сожитель обвиняемой и несколько раз ударил гостя ножом и убил его.

После этого названный «владелец» дома купил пилу и принес паре, а та по уже отработанной системе расчленила еще одну свою жертву. Тела избавлялись преступники так же как и в первом случае.

Обвиняемая в организации преступления, а также псевдовладелец жилья свою вину на заседании не признали и отказались давать показания.

В суде признал свою вину в инкриминируемых преступлениях только сожитель обвиняемой. Он также дал показания, которые совпадают с установленными фактами. В частности он подтвердил, как убивал первую жертву, что он резал его тело ножовкой, а женщина ножом обрезала мягкие ткани.

О втором убийстве он рассказал, что вбежал на шум драки потерпевшего с обвиняемого. Также он видел, как их сообщник бил мужчину кирпичом по голове. При этом он рассказал, что у жертвы на животе уже были ножевые ранения, а он лишь «добил» его ударом ножа в сердце и перерезанием горла. Когда расчленили его тело, то они поменялись ролями с обвиняемой – она пилила труп пилой, а он резал ножом.

В итоге суд вынес обвинительный приговор обвиняемым Наталье Плотниковой, Дмитрию Гуляру и Вячеславу Елизарову. Отметим, что первый приговор им вынесли в 2016 году, потом апелляционный суд отправил производство на новое рассмотрение, поэтому обвиняемые находились в следственном изоляторе.

Первого обвиняемого, сожителя женщины, признал виновным в совершении преступления по пунктам 6, 9, 12, 13 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Организаторшу и подставного «владельца» жилья за преступления приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. При этом суд засчитал им каждый один день нахождения под стражей с 14 декабря 2014 года как два дня в тюрьме согласно требованиям так называемого «закона Савченко». Таким образом они уже фактически на данный момент отбыли около 9 лет тюремного наказания.