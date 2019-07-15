Ехал контролировать таможню: В Одессе за незаконное пересечение границы задержали «вора в законе» «Дато Свана»

Одесская пограничная служба, совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали на границе с Преднистровской Молдавской республикой 47-летнего криминального авторитета по кличке «Дато Сван».

Об этом сообщает издание «Думская».

Речь идёт о Давиде Герлиани, грузинском «воре в законе». Его уже задерживали в Одессе в 2016 году, после чего выгнали из страны, запретив на три года въезд в Украину. Несколько месяцев назад он снова попытался въехать в страну, но его снова задержали, а миграционная служба также запретила ему въезд до 2029 года.

Сейчас Давид снова попытался въехать в Украину. В отношении нарушителя открыто уголовное производство по статье 332 «Незаконное пересечение через государственную границу». Сегодня в суде решается вопрос о мере пресечения для Герлиани.

Как сообщает «Думская», «Сван» считается достаточно авторитетным в криминальных кругах. Он отбывал заключение в российских и грузинских тюрьмах несколько лет, а также неоднократно был зачинщиком бунтов.

«Сван принадлежит к клану вора Ровшана Ленкоранского, который базируется в Турции. Он его зять. Сейчас клан Ровшана проявляет усиленный интерес к Одессе, а именно к таможне. Есть информация, что воровской клан планирует взять под свой контроль часть потоков контрабанды. Таможню сейчас «штормит» Зеленский - предполагаются увольнения ключевых таможенников, которые контролировали потоки. На роль «смотрящего» от воров по таможне и над одесским криминалитетом планировалось поставить как раз «Дато Свана». К тому же в городе ослабло влияние воров несмотря на то, что в Одессе есть номинальный смотрящий - вор Антимос, есть еще влиятельные воры «Шарик» и «Полтава», но все трое уже в возрасте, и по факту слабо контролируют местный криминалитет», — рассказал «Думской» собеседник в полиции.

Добавим, первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин опубликовал схему с именами «воров в законе» и криминальных авторитетов, которые находятся в Украине. А в мае 2016 года Верховная Рада отказалась ввести в Уголовный кодекс понятие «вор в законе». Отклоненный законопроект предполагал уголовную ответственность за создание преступного сообщества с целью совершения любых преступлений под руководством «воров в законе».